Notifica Cuba a las aerolíneas extranjeras que operan en la isla, que durante un mes no les venderán turbosina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 08:29:08

La Habana, Cuba, a 9 de febrero de 2026.- El gobierno de Cuba, dio a conocer a las aerolíneas extranjeras que operar en la isla, que a partir de este lunes ya no se les venderá turbosina, ya que las autoridades adjudican esta situación al bloqueo petrolero de Estados Unidos.

En ocasiones anteriores las aerolíneas pudieron resolver la falta de combustible, realizando un ajuste a los vuelos, por lo que hacían escalas para poder cargar en países como República Dominicana y México.

La mayor parte de los vuelos internacionales desde y hacia Cuba conectan con destinos en Florida, en Estados Unidos (Miami, Tampa y Fort Lauderdale), así como con España (Madrid), Panamá (Ciudad de Panamá) y México (Ciudad de México, Mérida y Cancún).

Asimismo, Cuba tiene conexiones regulares con Bogotá, Santo Domingo y Caracas.

Durante el fin de semana, al menos dos grandes resorts en Cayo Coco, también cerraron, debido a la falta de Gasolina.

Los grandes problemas en la isla, entre apagones prolongados, la falta de alimentos y bienes básicos, también están afectando al sector turístico.