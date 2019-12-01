Niños de 3 años acuden solos a audiencias migratorias en Arizona, denuncia ONG

Phoenix, Arizona, Estados Unidos, a 18 de diciembre 2025.- Niños migrantes de tres años de edad se presentan solos ante jueces de inmigración en las cortes de Arizona, de acuerdo con Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados en dicha entidad.

“Debido a los cambios establecidos por la Administración del presidente Donald Trump estamos viendo que los casos de niños no acompañados se están moviendo rápidamente en las cortes, lo que obliga a niños tan pequeños como de tres años o inclusive menos a tener que presentarse solos ante jueces de migración”, dijo Jimmy Leyva, director del programa de niños de la organización

El trabajador humanitario formó parte de un grupo de organizaciones que llevaron a cabo una conferencia de prensa virtual para denunciar los efectos negativos que las políticas migratorias de la Administración Trump en los niños y jóvenes migrantes.

“El gobierno ha incrementado los requisitos, pidiendo identificaciones y pruebas de ingresos, también hemos visto casos donde padres o patrocinadores han sido detenidos por el gobierno durante este proceso, lo que ha aumentado el miedo y reducido la participación en este programa”, dijo Leyva.