Ultiman a tiros a un hombre en la comunidad de Caltzontzin de Uruapan, Michoacán 

Uruapan, Michoacán, a 18 de diciembre de 2025.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en las afueras de su domicilio en la comunidad de Caltzontzin en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas, fueron alertadas de que sobre la calle Pipila de la referida comunidad y municipio, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes al arribar confirmaron que estaba el cuerpo sin vida de una persona, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.