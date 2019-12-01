Niega Irán haber solicitado reanudación de negociaciones con EEUU; desmiente declaraciones de Trump

Niega Irán haber solicitado reanudación de negociaciones con EEUU; desmiente declaraciones de Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 13:49:30
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Teherán, Irán, a 11 de julio 2026.- El gobierno de Irán negó haber solicitado a Estados Unidos la reanudación de las negociaciones de paz, según informó un medio oficial iraní.

Lo  anterior, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump declaró que aceptó “la petición” del régimen de los ayatolás de reiniciar las conversaciones de paz en el Medio Oriente.

Además, el medio citado informó que un representante de Qatar, país mediador en las negociaciones, viajó a Teherán para reunirse con autoridades de la República Islámica.

“No solicitamos ninguna negociación con Estados Unidos; sin embargo, guiados por un enfoque responsable, no rechazamos la solicitud de uno de los mediadores regionales de una visita (a Teherán) para abordar la situación actual”, señaló Esmaeil Baghaei, vocero de la cancillería iraní, citado por la televisión local.

Por su parte, Mohammad Ghalibaf, principal negociador de Irán y presidente del Parlamento aseguró que Teherán nunca se rendirá ante Washington, y reiteró que el ejército islámico está listo para “una defensa a gran escala”.

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