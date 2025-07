Nido de avispas radioactivo causa alerta a pobladores en Estados Unidos

Carolina del Sur, Estados Unidos, a 30 de julio de 2025.- El Departamento de Energía Federal de los Estados Unidos, informó que trabajadores dedicados a revisar los niveles de radiación en distintas zonas, se encontraban inspeccionando cerca de Aiken, en el Río Savannah, cuando durante la inspección, cerca de tanques que almacenan desechos nucleares líquidos, dieron con un nido de avispas que habitaban dentro de la radiación.

Informes oficiales indican que, el nido cuenta con un nivel de radiación que era 10 veces más del permitido por las regulaciones federales, motivo por el que los trabajadores mostraron preocupación.

Al momento del descubrimiento, los trabajadores lo trataron como desecho radioactivo, rociando el nido de insecticida, retirándolo y posteriormente desechándolo, informando que al momento del hallazgo, no se encontraba ninguna avispa cerca del nido.

Este hallazgo fue catalogado por la autoridad como “contaminación radioactiva heredada en el sitio”, ya que ahí se fabricaban componentes para bombas nucleares, motivo por el cual la radioactividad ahí permanece, afirmando que no hay riesgo para nadie.

Ante este hallazgo, diversos grupos activistas se pronunciaron al respecto, increpando que el informe que dio la autoridad estaba incompleto y que temen, exista una fuga de radioactividad cerca del sitio, poniendo en riesgo a los pobladores. "Estamos tan enojados como una avispa porque el Sistema de Registro de Sustancias (SRS) no explicó de dónde vino el desecho radioactivo o si hay algún tipo de fuga de los tanques de desechos que el público debería conocer", indicaron.

Ante estos señalamientos, las autoridades respondieron y aseguraron que no existe ninguna fuga de radiación, indicando que si la hubiera, o las avispas tuvieran radiación, no sería peligrosa tampoco, ya que aseguran, los niveles de radiación en ella serían significativamente más bajos que sus nidos, por lo tanto, no serían dañinos para la salud.