'Navi' Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026; destacan su labor en el derecho internacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 08:39:49

Oslo, Noruega, a 9 de octubre 2026.- La jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay fue seleccionada como la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026 “por su labor en favor de la paz y el derecho internacional”, anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

“El Premio Nobel de la Paz de 2026 se concede a una persona que, con un valor y una integridad excepcionales, ha abierto el camino hacia un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo”, señaló el presidente del grupo de expertos, Jørgen Watne Frydnes.

“La galardonada de este año ha desempeñado un papel fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean objeto de enjuiciamiento”, agregó.

Igualmente, resaltó que “el Comité Nobel noruego quiere recordar al mundo que el Estado de derecho, tanto nacional como internacional, sustenta el sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver los conflictos de forma no violenta”.

Además, comentó que en su fallo, el grupo deliberador recordó que la historia ha demostrado que un mundo que funciona sin el imperio de “la ley es injusta, imprudente e inhumana”, los jueces como Pillay merecen un justo reconocimiento.

No obstante, Watne Frydnes consideró que a día de hoy, los juzgadores “son sancionados y sus instituciones, atacadas”.