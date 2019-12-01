Nace una cría hembra de elefante asiático en Zoológico de Washington, tras más de 25 años sin alumbramiento de esta especie

Washington, Estados Unidos, a 4 de febrero de 2026.- El Zoológico Nacional del Smithsonian, ubicado en Washington, registró un hecho sin precedentes con el nacimiento de una cría hembra de elefante asiático, especie que actualmente se encuentra en peligro de extinción. El acontecimiento ocurrió durante la madrugada del 2 de febrero y representa el primer alumbramiento de esta especie en el recinto después de casi 25 años.

El nacimiento ha sido motivo de celebración entre especialistas y organizaciones dedicadas a la conservación animal, debido a su importancia para la preservación de la especie. La cría es hija de Nhi Linh, una elefanta de 12 años que experimentó su primer parto, y de Spike, un macho de 44 años. La gestación tuvo una duración aproximada de 21 meses, periodo característico de los elefantes asiáticos. Al nacer, la pequeña pesó cerca de 140 kilogramos y alcanzó casi un metro de altura.

Según informó el zoológico, la elefanta logró ponerse de pie y desplazarse por sí misma pocas horas después del parto, lo que fue considerado una señal positiva de su estado de salud. Tras completar las evaluaciones médicas correspondientes, madre e hija fueron trasladadas a un área interior para descansar y fortalecer su vínculo.

El equipo veterinario confirmó que ambas se encuentran en buenas condiciones, aunque permanecerán bajo supervisión permanente durante las próximas semanas. Por este motivo, la cría aún no será presentada al público, ya que la prioridad es garantizar un entorno tranquilo y seguro en esta etapa temprana.

La directora del Zoológico Nacional, Brandie Smith, subrayó que este nacimiento tiene un valor significativo más allá del ámbito local, al aportar a la diversidad genética de los elefantes asiáticos en Norteamérica y fortalecer los programas internacionales enfocados en su conservación.

Como parte de las actividades conmemorativas, el zoológico habilitó una votación en línea para elegir el nombre de la cría. Las opciones —Thao Nhi, Linh Mai y Tuyet— están inspiradas en nombres vietnamitas, en referencia al origen de la madre. La votación permanecerá abierta hasta el 13 de febrero y requiere una aportación económica mínima, destinada a iniciativas de protección y conservación de la especie.