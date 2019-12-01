SSPC realiza el Tercer Torneo Nacional de Tiro 2026 del Servicio de Protección Federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 08:14:16

Ciudad de México, 23 de marzo del 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevó a cabo el Tercer Torneo Nacional de Tiro 2026 del Servicio de Protección Federal, con la participación de 38 integrantes en competencias individuales femeniles y varoniles, así como en equipos mixtos.

El objetivo del torneo fue fortalecer las habilidades tácticas del personal, así como el espíritu de cuerpo y la identidad institucional.

Durante la ceremonia de clausura, la directora general de Profesionalización, Olga Xenia Ortuño Ortiz, destacó que la preparación del personal se basa en disciplina, trabajo constante y vocación de servicio, elementos clave para respaldar la estrategia de seguridad.

También reconoció el impulso del titular de la dependencia, Omar García Harfuch, y del comisionado del SPF, Francisco Moreno Montaño, para promover actividades que refuercen la capacitación del personal.

En la rama femenil, el primer lugar fue para la Guardia Landeta, seguida por la Guardia Hernández y la Guardia Tomás. En la rama varonil, el primer sitio lo obtuvo el Policía Tercero Patchen, seguido por el Policía Ramos y el Policía Palma.

En la competencia por equipos, los primeros tres lugares fueron para Guerreros, Espartanos y Panteras, respectivamente.