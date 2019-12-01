México lidera casos de sarampión en América

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 07:41:10

Ciudad de México, 23 de marzo del 2026.- México encabeza los contagios de Sarampión en el continente americano, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de México y la Organización Panamericana de la Salud.

Hasta el 20 de marzo se han confirmado 14 mil 036 casos y 35 defunciones en el país, la cifra más alta de la región. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, con 3 mil 772 contagios y tres fallecimientos, es decir, cerca de tres veces menos casos que México.

Otros países con registros de la enfermedad son Guatemala con mil 029 casos; Canadá con 412; Bolivia con 37; además de Perú y Uruguay con dos casos cada uno, mientras que Costa Rica, Argentina y Chile reportan un caso cada uno.

Solo en lo que va de 2026, México acumula 7 mil 584 contagios confirmados, mientras que Estados Unidos registra mil 487 en el mismo periodo.

Las autoridades sanitarias señalaron que la OPS evaluará en noviembre si México pierde el estatus de eliminación del sarampión, reconocimiento que el país obtuvo en 1996. Mientras tanto, Canadá ya perdió ese estatus en noviembre de 2025 tras superar los 5 mil contagios en un año.