Misil impacta en helipuerto de Embajada de EEUU en Irak

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 12:18:26

Bagdad, Irak, a 14 de marzo 2026.- Un misil impactó en el helipuerto dentro del complejo de la Embajada de Estados Unidos en Irak, de acuerdo con dos funcionarios de seguridad del país asíatico.

Según imágenes de la agencia The Associated Press (AP), se puede observar una columna de humo que se eleva sobre la ciudad de Bagdad desde tempranas horas del sábado 14 de marzo.

Cabe señalar que dicho complejo, que es una de las mayores instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo, ha sido atacado repetidamente con cohetes y drones lanzados por milicias alineadas con Irán.

Al corte de esta edición, la sede diplomática no ha emitido comentarios sobre el ataque; sin embargo, un día antes, elevó su alerta de seguridad a Nivel 4 en Irak, al advertir que Irán y grupos de milicias alineadas con Teherán ya han llevado a cabo ataques contra ciudadanos, intereses e infraestructura de Estados Unidos, y que “podrían seguir atacándolos”.