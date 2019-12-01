Miles protestan en Italia contra el costo de vida y la guerra bajo fuerte vigilancia policial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 19:14:11

Milán, Italia, 24 de octubre de 2026.- Alrededor de 3 mil personas salieron a las calles de Milán para participar en una nueva jornada de protestas en Italia, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. La movilización provocó la interrupción del tránsito en el centro de la ciudad.

Las manifestaciones se realizaron para expresar el descontento por el aumento del costo de vida y la guerra. Los participantes también lanzaron consignas contra el gobierno y la policía, mientras recorrían las calles de la ciudad.

Ante las movilizaciones, las autoridades desplegaron policías y soldados, además de vehículos militares y equipos para vigilar las calles. Algunas tiendas cerraron antes de lo habitual por temor a que se repitieran los daños y saqueos registrados durante las protestas de la semana pasada.

Aunque la marcha en Milán transcurrió en su mayoría de forma pacífica, en otras ciudades italianas, como Roma, Turín y Bolonia, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías. Las autoridades reforzaron la vigilancia para evitar nuevos disturbios.