Milei acusa a periodistas de querer sabotear su gobierno; los llama delincuentes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 12:18:04

Buenos Aires, Argentina, a 11 de abril 2026.- El presidente de Argentina, Javier Milei, acusó a periodistas opositores de “mentir” sobre la situación económica del país y señaló que el 95 por ciento de esos profesionales de la comunicación son “delincuentes”.

Asimismo, el mandatario argentino reconoció que su gobierno tiene dificultades para continuar con su proyecto económico-político, mientras que la población advierte la “imposibilidad” de vivir en dichas condiciones en un contexto de “corrupción oficial”.

Por lo anterior, el jefe del principal bloque opositor en el Senado, José Mayams, reclamó a diputados considerar la iniciación de un juicio político contra Milei, al cuestionar la conducción del ejecutivo y apuntó contra parte del gabinete, entre ellos al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien responsabilizó como uno de los principales ideólogos del programa de gobierno.

Al mismo tiempo, la crisis económica afecta a todos los sectores de la población.

Igualmente, la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), organizó un día de clases públicas en el microcentro de Buenos Aires, para reclamar aumentos salariales, y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que el congreso y la justicia ordenaron cumplir al mandatario.