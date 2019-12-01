Miembro fundador de organización criminal de Jalisco se declara culpable en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 07:57:03

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de abril 2026.- Erick Valencia Salazar, mejor conocido como “El 85”, se declaró culpable de un cargo relacionado con la delincuencia organizada y trasiego de estupefacientes, ante una corte federal de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el señalado es identificado como una de las figuras fundadoras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y compareció ante el juez James Boasberg en una corte federal del Distrito de Columbia.

El narcotraficante se declaró culpable por solo un cargo: traficar cocaína desde México a los Estados Unidos.

Además, según el boletín de prensa, la echa de la sentencia se dará a conocer el 31 de julio de 2026 en punto de las 11:00 h local.

Igualmente, El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) indicó que la declaración de culpabilidad es el resultado de un acuerdo con la Fiscalía de EEUU, mediante el cual el imputado renuncia a su derecho a un juicio a cambio de una posible reducción en la severidad de su condena.

El 85 fue capturado en septiembre de 2022 durante un operativo realizado por el Ejército Mexicano en Jalisco y fue extraditado a la Unión Americana en febrero de 2025.

Valencia Reyes formó parte de la fundación del Cártel Jalisco Nueva Generación y también es señalado como miembro del Cártel del Milenio.