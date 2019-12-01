México y más países firman declaración conjunta; rechazan intervención de EEUU en Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 12:17:43
Ciudad de México, a 5 de enero 2026.- El gobierno de Colombia difundió una declaración que, asegura cuenta con la firma de México, Brasil, Chile, Uruguay y España, en la que rechazan las “acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela”.

En el texto se señala lo siguiente:                                     

“Ante la gravedad de los hechos… manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”.

Asimismo, se agrega que el conflicto debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano.

De igual forma, se exhorta al secretario general de Naciones Unidas y a los estados miembros de los mecanismos multilaterales a “contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”.

