México muestra su rechazo al embargo de EEUU a Cuba en la Cumbre Iberoamericana

México muestra su rechazo al embargo de EEUU a Cuba en la Cumbre Iberoamericana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 13:48:51
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Madrid, España, a 5 de noviembre 2026.- México reiteró su rechazo al embargo aplicado por Estados Unidos en contra de Cuba, al tiempo que defendió “el entendimiento entre naciones soberanas” y “la solución pacífica de las controversias”.

“Reiteramos nuestra posición histórica de rechazo al embargo y otras medidas económicas coercitivas en contra de Cuba”, declaró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco durante su participación en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que se celebra en Madrid, España.

Igualmente, el canciller dijo que, a nombre del Gobierno mexicano, “creemos en el entendimiento entre naciones soberanas, en el Derecho internacional, en la democracia, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias”.

“Somos pueblos hermanos, unidos por siglos de historia y caminamos juntos en relaciones basadas en el respeto, la confianza y el beneficio mutuo… Iberoamérica es una potencia cultural, lingüística y natural y debemos buena parte de lo que somos a los pueblos indígenas y afrodescendientes, raíz viva de nuestra identidad”, agregó el funcionario federal.

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