México hace lo que le decimos que haga, declara Donald Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 14:14:24
Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de agosto 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró que México hace lo que su país le pide que haga, en materia de seguridad fronteriza.

“México hace lo que les decimos que hagan, y Canadá hace lo que les decimos que hagan”, indicó el empresario de bienes raíces.

Lo anterior lo mencionó el mandatario estadounidense en un encuentro con medios de comunicación en la Casa Blanca, donde presumió una “reducción histórica” en los cruces irregulares por parte de migrantes indocumentados.

En ese sentido, el líder republicano aseguró que el mundo “por fin respeta” de nuevo a la Unión Americana.

Por otra parte, el presidente Trump afirmó que antes de su regreso a la Casa Blanca las fronteras con México y Canadá eran “horribles”.

Noventa Grados
