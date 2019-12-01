México exhorta a preservar la paz en participación en Asamblea General de la ONU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 12:14:56
Nueva York, Estados Unidos, a 22 de septiembre 2025.- Bajo el lema “juntos y juntas somos mejores”, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente exhortó a los presentes en la 80 Asamblea General de la Organización Unidas (ONU), a preservar la paz.

En representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal señaló que la paz debe sentarse sobre las bases del respeto a las soberanías de los Estados, la integridad territorial, el derecho internacional y la no interferencia en los asuntos internos.

Asimismo, a través de un comunicado, la Cancillería mexicana informó que el secretario De la Fuente participó en una reunión con sus homólogos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Además, se dio a conocer que el canciller mexicano intervendrá en el Debate General, y participará en reuniones ministeriales sobre los principales temas de la agenda multilateral y mantendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de otros países.

