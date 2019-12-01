México devolverá a EEUU los slots confiscados en el AICM

México devolverá a EEUU los slots confiscados en el AICM
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 09:25:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 1 de noviembre 2025.- El Gobierno mexicano anunció que devolverá los horarios de aterrizaje y despegue, también conocidos como slots, que habían sido confiscados a aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Lo anterior lo dio a conocer el Departamento de Transporte (DOT) estadounidense en un comunicado compartido en redes sociales.

“En este sentido, se han intercambiado varias comunicaciones escritas entre el Departamento y la SICT, además de celebrarse una reunión presencial entre las partes. (…) estas gestiones han dado lugar a algunos avances, como el compromiso de devolver a corto plazo los slots confiscados a las aerolíneas estadounidenses”, se informó en un documento.

Cabe recordar que la confiscación de slots se realizó en principio por una orden del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de limitar a 44 operaciones por hora en la terminal aérea de la capital del país, a fin de enviar aterrizajes y despegues de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque armado en La Ruana, Michoacán, deja dos muertos y un policía herido: helicóptero artillado fue desplegado a la zona 
Ultiman a mujer en Hidalgo, Michoacán
Choque vehicular en la autopista de Occidente, deja un muerto y cuatro heridos
Cancelan fiesta clandestina en Santa María Insurgentes; se esperaban 3 mil asistentes
Más información de la categoria
Choque armado en La Ruana, Michoacán, deja dos muertos y un policía herido: helicóptero artillado fue desplegado a la zona 
Cae en Tijuana presunto jefe de célula delictiva de los Beltrán Leyva
Bajo la mirada de Fanny Arreola, convierten el Teatro del Pueblo en negocio de decenas de miles de pesos rentando sillas, en la mayor fiesta de Apatzingán, Michoacán 
Chocan dos aviones en aeropuerto de Nueva York; no se reportan lesionados
Comentarios