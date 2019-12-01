México devolverá a EEUU los slots confiscados en el AICM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 09:25:32

Ciudad de México, a 1 de noviembre 2025.- El Gobierno mexicano anunció que devolverá los horarios de aterrizaje y despegue, también conocidos como slots, que habían sido confiscados a aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Lo anterior lo dio a conocer el Departamento de Transporte (DOT) estadounidense en un comunicado compartido en redes sociales.

“En este sentido, se han intercambiado varias comunicaciones escritas entre el Departamento y la SICT, además de celebrarse una reunión presencial entre las partes. (…) estas gestiones han dado lugar a algunos avances, como el compromiso de devolver a corto plazo los slots confiscados a las aerolíneas estadounidenses”, se informó en un documento.

Cabe recordar que la confiscación de slots se realizó en principio por una orden del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de limitar a 44 operaciones por hora en la terminal aérea de la capital del país, a fin de enviar aterrizajes y despegues de carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).