México, Colombia y Brasil piden cese al fuego en Medio Oriente

México, Colombia y Brasil piden cese al fuego en Medio Oriente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 16:25:49
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Ciudad de México, 13 de marzo de 2026.- Ante la tensión que se vive actualmente en Medio Oriente, los gobiernos de México, Brasil y Colombia emitieron un comunicado conjunto en el que solicitaron un cese al fuego inmediato en la región.

En el documento, los tres países señalaron la importancia de que las diferencias entre los Estados se resuelvan por medios pacíficos y a través del diálogo, con el fin de evitar una mayor escalada del conflicto.

Asimismo, expresaron su disposición para contribuir a los esfuerzos y procesos de paz que permitan avanzar hacia una solución política y negociada que ponga fin a la confrontación.

El pronunciamiento se da debido a la creciente preocupación internacional por la situación en la región, donde distintos países y organismos han hecho llamados a frenar la violencia y buscar mecanismos diplomáticos para resolver el conflicto.

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