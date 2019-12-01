Meloni arremete contra Trump por declaraciones contra León XIV

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 08:21:16

Roma, Italia, a 14 de abril 2026.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó de “inaceptables” las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas al papa León XIV.

“Creía que el sentido de mi declaración de esta mañana había quedado claro, pero lo reitero con mayor claridad. Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre”, afirmó la mandataria italiana a través de un comunicado.

Además, la gobernante consideró que el papa es el jefe de la Iglesia católica por lo que es “justo y normal que invoque la paz y condene cualquier forma de guerra”.

Cabe señalar que las declaraciones de la derechista se dieron luego de que el arco político de su país rechazó de manera unánime las palabras del líder republicano.

Hace algunos días, el presidente Trump tildó al sumo pontífice de “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”.