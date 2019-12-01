'Melissa' toca tierra en Jamaica; es de categoría 5 con vientos de casi 300 km/h

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 12:18:25
Kingston, Jamaica, a 28 de octubre 2025.- El huracán ‘Melissa’ toco tierra en Jamaica como categoría 5, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora (183 millas), lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el ciclón entró a la isla cerca de la localidad de Black River, como el meteoro de mayor intensidad de la temporada en el océano Atlántico.

Cabe señalar que se trata del primer huracán que toca tierra como categoría 5 desde 2019, cuando “Dorian” golpeó en Bahamas.

Además, el organismo especializado estadounidense advirtió que ‘Melissa’ viene acompañado de “vientos catastróficos” y solicitó a la población de Jamaica que busque refugio de manera inminente puesto que se trata de una situación “extremadamente peligrosa y que amenaza la vida”.

Por otra parte, el NHC prevé que el ciclón mantenga su intensidad extrema antes de cruzar el sureste de Cuba el miércoles y llegar a las Bahamas el jueves.

