'Melissa' provoca caos y destrucción en hospitales, viviendas y carreteras de Jamaica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 08:17:11

Kingston, Jamaica, a 29 de octubre 2025.- El huracán ‘Melissa’ que tocó tierra en Jamaica como categoría 5, provocó daños en seis hospitales y dejó carreteras inundadas, postes de luz y árboles caídos, según datos preliminares publicados por las autoridades de la isla.

En redes sociales circulan videos en los que se muestra el impacto de fuertes ráfagas de viento en Kingston, en el sureste, y en municipios del sur de la isla, que han provocado la caída del tendido eléctrico y han impactado techos de varias viviendas.

De igual forma, se han reportado inundaciones de carreteras y daños en varias instituciones hospitalarias, como en el Hospital Infantil Bustamante, en Kingston, que debido a la caída de un poste eléctrico, ha quedado bloqueado el acceso al centro.

Además, una arte del Hospital General Público Savanna-la-Mar, en Westmoreland, también sufrió graves daños después de que los vientos derivados del ciclón arrancaran el techo.

En ese sentido, el ministro de Salud y Bienestar, Christopher Tufton, informó que cuatro hospitales sufrieron “daños importantes” por ‘Melissa’.