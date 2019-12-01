'Melissa' evoluciona y llegará a Jamaica como categoría 5 con vientos de más de 250 km/h

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 08:17:02

Miami, Florida, Estados Unidos, a 27 de octubre 2025.- El huracán ‘Melissa’ evolucionó a categoría 5 mientras se desplaza por el mar Caribe cerca de Jamaica, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Según el organismo especializado, el meteoro produce vientos de 257 kilómetros por hora (km/h), considerados destructivos, además, provocará marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en Jamaica durante el día y hasta esta noche.

Cabe señalar que la previsión más reciente es que ‘Melissa’ tocará tierra en Jamaica como huracán de máxima categoría durante el 27 de octubre y llegue a Cuba el 28 o 28 aún como ciclón mayor.

De igual forma, el Centro indicó que ocasionará lluvias en Haití y en la República Dominicana, donde un millón de usuarios quedaron sin agua.

El organismo estadounidense advirtió a la población de Jamaica que no abandone su refugio seguro, ya que hasta mañana martes existe un alto riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos.