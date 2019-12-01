'Melissa' deja al menos 3 muertos en su paso por Haití

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 09:20:38
Puerto Príncipe, Haití, a 25 de octubre 2025.- Las lluvias e inundaciones provocadas por la tormenta tropical ‘Melissa’ dejó Haití con un saldo preliminar de tres personas sin vida y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con las autoridades isleñas, dos de los fallecimientos ocurrieron debido a un deslizamiento de tierra en la entrada sur de Puerto Príncipe.

Mientras que la tercera víctima murió tras la caída de un árbol en la comuna de Marigot, en el departamento del Sudeste, uno de los cinco departamentos que actualmente se encuentran en alerta por amenaza de lluvias.

Además, 10 personas resultaron heridas desde que dieron inicio las fuertes precipitaciones.

Por su parte, el Departamento de Protección Civil de Haití señaló que se mantendrán las lluvias, las ráfagas de viento, riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra.

La Policía Nacional de Haití anunció que mantiene a todas sus unidades en “alerta máxima” y moviliza medios logísticos y humanos para realizar operaciones de salvamento y asegurar el envío de ayuda de urgencia.

