'Melissa' de categoría 5 empieza a causar estragos en Jamaica con vientos catastróficos y lluvias torrenciales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 08:19:28

Kingston, Jamaica, a 28 de octubre 2025.- Los efectos del huracán ‘Melissa’ de categoría 5 se comienzan a sentir en Jamaica, en donde se registran vientos catastróficos y lluvias torrenciales.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), se prevé que el meteoro toque tierra en la isla “en unas horas”, aun con su intensidad máxima.

Además, el organismo estadounidense especializado señaló que el ciclón se aproxima a la costa occidental de Jamaica con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos.

Por su parte, las estaciones meteorológicas de Kingston y Montego Bay ya registran vientos sostenidos superiores a 60 kilómetros por hora (37 millas por hora) y ráfagas de hasta 93 kilómetros por hora (58 millas por hora), mientras un avión “Cazahuracanes” de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se dirige al área para evaluar los daños y confirmar la intensidad del fenómeno.

Según el más reciente informe del NHC, el centro del ciclón se encontraba a 90 kilómetros (55 millas) al sur-sureste de Negril, en el extremo occidental de la isla.

Por lo anterior, el instituto mantiene alertas de huracán para toda Jamaica, las provincias orientales de Cuba -Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín-, así como para las Bahamas centrales y del sureste. Haití, Las Tunas (Cuba) y las islas Turcos y Caicos permanecen bajo aviso de tormenta tropical.