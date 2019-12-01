'Melissa’ evoluciona a huracán en el Caribe; se espera que alcance categoría mayor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 14:19:13

Miami, Florida, Estados Unidos, a 25 de octubre 2025.- La tormenta tropical ‘Melissa’ evolucionó a huracán sobre las aguas del mar Caribe y se espera que gane intensidad hasta alcanzar una categoría 3 o superior en las próximas horas, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Según el informe más reciente del organismo especializado, el centro del ciclón se encontraba esta tarde a unos 230 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica y a unos 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste a cerca de 2 kilómetros por hora.

Cabe recordar que en días pasados el meteoro se formó en las aguas del mar Caribe y avanzaba con lentitud por islas como Haití, en donde ganó potencia y dejó un saldo de al menos tres personas sin vida, según autoridades haitianas.

Además, 10 personas resultaron heridas desde que dieron inicio las fuertes precipitaciones.

Por su parte, el Departamento de Protección Civil de Haití señaló que se mantendrán las lluvias, las ráfagas de viento, riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra.