'Melissa’ evoluciona a huracán en el Caribe; se espera que alcance categoría mayor

'Melissa’ evoluciona a huracán en el Caribe; se espera que alcance categoría mayor
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 14:19:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Miami, Florida, Estados Unidos, a 25 de octubre 2025.- La tormenta tropical ‘Melissa’ evolucionó a huracán sobre las aguas del mar Caribe y se espera que gane intensidad hasta alcanzar una categoría 3 o superior en las próximas horas, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Según el informe más reciente del organismo especializado, el centro del ciclón se encontraba esta tarde a unos 230 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica y a unos 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste a cerca de 2 kilómetros por hora.

Cabe recordar que en días pasados el meteoro se formó en las aguas del mar Caribe y avanzaba con lentitud por islas como Haití, en donde ganó potencia y dejó un saldo de al menos tres personas sin vida, según autoridades haitianas.

Además, 10 personas resultaron heridas desde que dieron inicio las fuertes precipitaciones.

Por su parte, el Departamento de Protección Civil de Haití señaló que se mantendrán las lluvias, las ráfagas de viento, riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae peso pesado en Tepoztlán, Edomex: Marina y FGR atrapan a un familiar de un temido capo mexicano abatido en Nayarit 
Muere conductor tras chocar contra un árbol en la carretera Morelia–Pátzcuaro
Caen dos sujetos con 300 kilos de estupefaciente en Tabasco
Incendio consume vivienda en Tangancícuaro, Michoacán
Más información de la categoria
Inaugura Presidenta Claudia Sheinbaum nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chalco, Estado de México
Cae célula armada en Tijuana, Baja California, durante operativo conjunto de fuerzas federales
Trump está dispuesto a reunirse con Kim Jong-un durante su gira por Asia
Tras cateo en Morelia, Michoacán detienen a dos personas y asegura 950 dosis de enervantes
Comentarios