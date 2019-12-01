Washington, Estados Unidos, a 4 de noviembre de 2026.- La intervención de Melania Trump en una operación para poner a salvo a cientos de civiles en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania le valió un reconocimiento oficial por parte del gobierno ucraniano, encabezado por Volodímir Zelenski, quien le concedió una de las principales distinciones nacionales.

La primera dama de Estados Unidos recibió la Orden de la Princesa Olga de primera clase, de acuerdo con un decreto presidencial publicado este miércoles, en el que se destacó su contribución a las labores de asistencia humanitaria, defensa de los derechos humanos y apoyo a ciudadanos ucranianos afectados por la invasión rusa.

Uno de los motivos centrales del reconocimiento fue su participación en las gestiones que permitieron establecer una tregua temporal de seis días en Oleshki, localidad ubicada en la región de Jersón y bajo ocupación rusa. La pausa en los enfrentamientos facilitó la evacuación de habitantes que enfrentaban escasez de alimentos y medicamentos.

De acuerdo con los reportes, cerca de 800 personas pudieron abandonar la zona durante este operativo, que también permitió retirar minas de algunas carreteras para facilitar el desplazamiento de la población civil.

Además, Melania Trump ha intervenido en iniciativas para conseguir el regreso de menores ucranianos trasladados a territorio ruso como consecuencia del conflicto.

Tras este reconocimiento, la primera dama anunció que recibirá en la Casa Blanca a representantes de Rusia y Ucrania, aunque todavía no se ha establecido una fecha para el encuentro. También tiene previsto pronunciarse sobre los resultados de la tregua humanitaria durante un acto programado para este jueves.