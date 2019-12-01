Mejora salud de Bolsonaro en las últimas 24 horas; lo trasladaron  a una unidad de cuidados semiintensivos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 15:25:46

Brasilia, Brasil, a 16 de marzo de 2026.- El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro ha presentado mejoría en su salud en las últimas 24 horas, por lo que ya fue trasladado a una unidad de cuidados semiintensivos.

Su esposa, Michelle Bolsonaro, dio a conocer este lunes a través de la red social Instagram que en los últimos estudios que le practicaron al exfuncionario, arrojaron que hay una reducción de la inflamación, tras ingresar al hospital el pasado viernes por una neumonía.

“Seguimos confiando en que también superará este momento”, indicó su esposa.

Asimismo, el hospital DF Star, informó durante el domingo que la función renal de Bolsonaro había tenido mejorías, pero que tenía que seguir en cuidados intensivos por la neumonía.