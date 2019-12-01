Médico pide revisar la salud mental de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 14:44:58

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de enero 2026.- El médico Jonathan Reiner, quien trató al ex vicepresidente Dick Cheney, pidió que se hagan una revisión y los exámenes correspondientes para verificar la salud mental del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El reconocido cardiólogo afirmó que la carta del mandatario estadounidense al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, deberían "provocar una investigación bipartidista en el Congreso".

En la previa, el líder del republicano le escribió a su homólogo y le dijo que "ya no siente la obligación de pensar puramente en la paz" después de haber sido rechazado para el Premio Nobel de la Paz”, galardón que recibió la opositora venezolana María Corina Machado.

“Esta carta, y el hecho de que el presidente ordenó que se distribuyera a otros países europeos, debería desencadenar una investigación bipartidista del Congreso sobre la aptitud presidencial”, expresó el experto médico en su cuenta oficial de X.

Por su parte, el jefe de Estado aseguró en múltiples ocasiones que “aprobó” los exámenes cognitivos anuales.

En ese sentido, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó anteriormente que el presidente “no tiene nada que ocultar” cuando se trata de su salud.