Más de 30 países coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel; se reúnen en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos, a 27 de septiembre 2025.- El llamado Grupo de La Haya, que es una coalición liderada por Colombia y Sudáfrica que busca impulsar sanciones contra Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza, reunió a otros 32 Estados de todo el mundo para coordinar un plan de acción conjunto que “ponga fin a la impunidad” de Jerusalén.

El evento de carácter ministerial se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, al margen de la 80 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y congregó a Turquía, España, Catar, Brasil, Chile, Indonesia, Jordania, Irlanda, México, Noruega o Arabia Saudí, entre otros.

El conjunto de 34 países presentó medidas legales, diplomáticas y económicas para consolidar “la respuesta global a los crímenes constantes de Israel, estableciendo un modelo para que todos los Estados cumplan de inmediato con sus obligaciones y creando mecanismos sólidos de rendición de cuentas”, según dijo el Grupo de La Haya en un comunicado.

Entre las propuestas del conglomerado destacaron prohibir las exportaciones e importaciones de uso militar a Israel; rechazar que envíos de armamento procedente de terceros países hagan escala en sus puertos; revisar contratos públicos para evitar financiar instituciones que apoyen “la ocupación”; exigir que acabe “la impunidad” ante la Corte Internacional de Justicia; o imponer un embargo energético al Estado medioriental.

“La elección que cada gobierno tiene ante sí es clara: complicidad o cumplimiento (del derecho internacional). La historia nos juzgará no por los discursos que pronunciamos, sino por las acciones que tomamos”, afirmaron Colombia y Sudáfrica en un comunicado conjunto como líderes de esta iniciativa.

De igual forma, el Grupo de La Haya recalcó que estas propuestas no deben ser “opcionales”, sino “vinculantes en virtud de la Convención sobre el Genocidio, las opiniones consultivas de la Corte Penal Internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas”.