Más de 200 personas muertas deja ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 07:31:32

Teherán, Irán, 1 de marzo del 2026.- Los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos este sábado 28 de febrero de 2026 contra Irán han dejado al menos 201 muertos y 747 heridos, de acuerdo con un portavoz de la Media Luna Roja iraní citado por la agencia oficial ISNA.

El portavoz de la Media Luna Roja, Moytaba Jaledi, informó que 24 de las 31 provincias del país han sido atacadas y que la organización se mantiene en estado de alerta, con más de 220 equipos operativos desplegados para las labores de socorro.

“Hasta ahora, 747 personas han resultado heridas y 201 han muerto”, señaló, al precisar que se trata de un balance preliminar.

Hasta el momento, el Gobierno iraní no ha emitido una cifra oficial de víctimas por los bombardeos.

Autoridades iraníes también reportaron que al menos 85 personas, en su mayoría niñas, murieron tras un ataque israelí contra una escuela primaria femenina en la ciudad de Minab, en el sur del país.

En otro hecho, un bombardeo alcanzó un pabellón deportivo en Lamerd, también en el sur de Irán, con un saldo de al menos 15 muertos, según autoridades locales.