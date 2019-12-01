María Corina Machado regresa a Venezuela después de meses fuera y denuncias de bloqueos a su retorno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 11:05:29

Caracas, Venezuela, 25 de octubre de 2026.- La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, donde escribió: “Estoy aquí. Con ustedes”.

Su llegada fue confirmada por el dirigente opositor Edmundo González Urrutia, quien celebró que Machado se encuentre nuevamente en territorio venezolano y calificó la jornada como un día importante para el país. También adelantó que planea regresar próximamente para impulsar el proceso político que, según afirmó, busca conducir a Venezuela hacia la libertad.

Tras su llegada, Machado acudió a la iglesia de Santa Rosa, en el estado Lara, para agradecer a la Divina Pastora por su regreso. A través de su cuenta oficial de X, compartió un mensaje sobre el reencuentro con su tierra y sus compatriotas.

Hasta el momento, Machado y su equipo no han detallado públicamente las condiciones de su retorno. De acuerdo con información difundida por el corresponsal David Alandete, el regreso habría sido posible mediante una operación diplomática en la que participaron varios países y que habría contado con conocimiento de Estados Unidos.

Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. Antes de abandonar el país, permaneció en la clandestinidad durante varios meses ante el temor de ser detenida, luego de denunciar presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Nicolás Maduro, mientras que la oposición sostuvo que el vencedor fue González Urrutia, respaldado por las actas electorales que reunió su equipo.

El regreso de Machado ocurre en medio de la incertidumbre política venezolana y abre una nueva etapa para la dirigencia opositora, aunque todavía no se han precisado los pasos que seguirá tras su llegada.