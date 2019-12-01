María Corina Machado no da fecha para su regreso a Venezuela: "será coordinado con aliados", dice

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 08:57:31

Santiago de Chile, Chile, a 12 de marzo 2026.- La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado indicó que en su regreso a Venezuela continuará con su lucha que, a su parecer, “ha sido cívica y organizada", y señaló que lo hará de manera armoniosa y coordinada con sus "aliados".

"Los venezolanos han entendido que esta es una lucha importantísima para el país... Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa y coordinada con nuestros aliados", declaró la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

"Caos son ellos, violencia son ellos, nosotros somos garantía de seguir de forma ordenada, con civismo. No confunda civismo con debilidad", recalcó en rueda de prensa desde la ciudad de Santiago, Chile.

Asimismo, recalcó que su objetivo es "acompañar a los venezolanos en esta lucha hasta el final".

No obstante, Machado no precisó una fecha para su regreso e insistió en que antes de volver buscará "la alineación de todos los vectores, de todos los que quieren que Venezuela quiera avanzar con leyes claras".