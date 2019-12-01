María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela gana el Premio Nobel de la Paz

Oslo, Noruega, a 10 de octubre 2025.- María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

En ese sentido, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, declaró que el Premio Nobel de la Paz 2025 se otorga a “una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

Además, María Corina Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia son también las de la paz, consideró el comité, que agregó que la galardonada encarna la esperanza de un futuro diferente, en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces.

“Como líder del movimiento democrático en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en tiempos recientes”, destacó el organismo.

“Esto es precisamente lo que constituye el núcleo de la democracia: nuestra voluntad compartida de defender los principios del gobierno popular, aunque no estemos de acuerdo. En un momento en que la democracia se ve amenazada, es más importante que nunca defender este terreno común”, subrayó en el fallo.