Marco Rubio destina vuelos oficiales para asistir a partidos de futbol de su hijo; costo supera 1.2 mdd

Washington, Estados Unidos, a 11 de noviembre de 2026.- Los viajes del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para acompañar a su hijo en encuentros de futbol americano universitario han generado cuestionamientos luego de que una investigación revelara que los traslados en aeronaves gubernamentales representan un gasto estimado de 1.2 millones de dólares para las arcas públicas.

De acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post, Rubio ha realizado al menos 23 viajes a Gainesville, Florida, desde que asumió la dirección de la diplomacia estadounidense en enero de 2025. De ese total, acudió a por lo menos 10 partidos de los Florida Gators, equipo en el que participa su hijo Anthony Rubio.

Los registros del Departamento de Estado clasificaron 15 de esos desplazamientos como exclusivamente personales, mientras que otros siete combinaron actividades oficiales y asuntos familiares. El costo fue calculado con base en las tarifas por hora establecidas por el Departamento de Defensa para el uso de aeronaves oficiales.

Aunque los vuelos representan un gasto superior al millón de dólares, las disposiciones federales establecen que los funcionarios de alto nivel que utilizan aviones gubernamentales para asuntos personales únicamente deben reembolsar el equivalente a un boleto comercial en clase turista.

El diario estadounidense estimó que, por los trayectos documentados, Rubio tendría que cubrir alrededor de 18 mil dólares. Sin embargo, el funcionario y el Departamento de Estado se negaron a informar cuánto dinero ha sido devuelto a las finanzas públicas.

Ante los cuestionamientos, el secretario de Estado defendió sus desplazamientos y manifestó que continuará procurando asistir a los acontecimientos importantes para él y su familia. Por su parte, el Departamento de Estado argumentó que el uso de aeronaves oficiales responde a protocolos de seguridad, comunicación y continuidad de las operaciones gubernamentales.

Anthony Rubio juega como corredor en los Florida Gators, aunque su participación en el equipo ha sido limitada, pues únicamente ha disputado cuatro encuentros durante sus cuatro temporadas en la universidad.

La polémica también recordó las críticas que el propio Marco Rubio realizó en 2023 contra el entonces secretario de Transporte, Pete Buttigieg, por el uso de aeronaves gubernamentales. En aquella ocasión, el ahora secretario de Estado pidió revisar los gastos de esos traslados y sostuvo que los contribuyentes estadounidenses merecían garantías de que sus recursos no fueran desperdiciados.