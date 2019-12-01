Marco Rubio desmiente rumores de ataque de EEUU a Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 10:47:10

Washington D. C., Estados Unidos, a 1 de noviembre 2025.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desmintió los rumores que aseguran que su país planee implementar ataques aéreos contra instalaciones militares en Venezuela, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, también lo negara, y cuestionó al Miami Herald por haber escrito “una historia falsa”.

“Tus ‘fuentes’, que afirmaban tener ‘conocimiento de la situación’, te engañaron para que escribieras una historia falsa”, escribió el funcionario estadounidense en su cuenta oficial de X, en referencia a la información publicada por el medio floridense.

Cabe señalar que el pasado 31 de octubre, el rotativo citado reportó junto con el The Wall Street Journal (WSJ), sobre un posible bombardeo de la Unión Americana a infraestructuras militares clave del país sudamericano.

No obstante, el diario neoyorquino matizó que “el presidente no ha tomado una decisión final sobre ordenar bombardeos en tierra”, el periódico de Miami sostuvo que los ataques desde el aire podrían ocurrir “en cuestión de días o, incluso, horas”.

Cabe señalar que en la previa, el presidente Donald Trump negó que estuviera en consideración atacar Venezuela.

“No, no son verdad”, respondió el mandatario estadounidense a bordo del Air Force One.