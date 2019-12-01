Manifestantes acampan en Madrid para exigir soluciones a la crisis de vivienda

Madrid, España, 26 de septiembre de 2026.- La Puerta del Sol se convirtió nuevamente en punto de concentración para una protesta por la vivienda en Madrid, donde decenas de personas instalaron tiendas de campaña después de participar en una movilización para exigir cambios en las políticas de alquiler.

La protesta tuvo como uno de sus principales motivos el caso de una mujer de 87 años que fue desalojada de la vivienda que rentaba, en la que había vivido durante siete décadas. El hecho provocó reclamos de organizaciones de inquilinos, que llamaron a mantener la concentración en el centro de la capital española.

La marcha recorrió varias calles de Madrid. Mientras los organizadores señalaron que participaron más de 300 mil personas, la Delegación del Gobierno estimó una asistencia de 25 mil. Durante el recorrido se lanzaron consignas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y autoridades de la capital.

Entre las principales peticiones está modificar las reglas para la renovación de los contratos de alquiler. Los manifestantes buscan que los propietarios tengan que acreditar una causa para no renovar un contrato y que, en determinados casos, exista una compensación para los inquilinos.

Ya en la Puerta del Sol, los participantes se sentaron en la plaza y corearon “Tenemos las llaves de toda la ciudad”, mientras hacían sonar sus llaveros. La concentración también recordó la acampada que se realizó en ese mismo sitio en 2011, durante las movilizaciones del 15-M.