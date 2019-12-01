Magnate inmobiliario chino se declara culpable de fraude y soborno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 07:57:48

Beijing, China, a 14 de abril 2026.- Xu Jiayin, fundador y expresidente del o gigante inmobiliario chino Evergrande, se declaró culpable de varios delitos, entre ellos fraude y soborno, ante un tribunal de su país, informó la agencia Xinhua.

De acuerdo con el medio citado, la Fiscalía Popular de Shenzhen (sur de China) acusó al grupo y al empresario de numerosos crímenes, que van desde el fraude en la recaudación de fondos y la concesión ilegal de préstamos hasta la emisión fraudulenta de valores y la apropiación indebida.

Por lo anterior, en el Tribunal Popular Intermedio de dicha ciudad, el magnate, también conocido como Hui Ka Yan, presentó sus alegatos finales, se declaró culpable de los citados delitos y expresó su “arrepentimiento”, indicó la agencia.

Cabe señalar que el señalado llegó a ser el hombre más rico de China; sin embargo, fue puesto a finales de 2023 bajo una especie de arresto domiciliario por “sospechas de actividades ilegales”.

Las autoridades de Pekín también multaron con unos 578 millones de dólares a la principal filial del grupo por falsificar más de 78 mil millones de dólares en ingresos y 12 mil 700 millones en beneficios.