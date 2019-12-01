Maduro se declara inocente en EEUU; "Sigo siendo presidente", manifiesta en audiencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 11:42:45

Nueva York, Estados Unidos, a 5 de enero 2026.- Nicolás Maduro se declaró “no culpable” de los cuatro cargos de los que se le acusa, ante una corte federal en Nueva York.

Durante la audiencia presidida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, el mandatario y su esposa Cilia Flores, se dijeron inocentes de los delitos relacionados con narcotráfico que les imputó la justicia de Estados Unidos.

"Soy inocente. Sigo siendo el presidente de mi país", dijo el líder chavista ante el togado.

Cabe señalar que, previo a la audiencia, Maduro informó que el abogado que lo representará y que llevará su caso es Barry Pollack, quien llevó el caso de Julian Assange, absuelto tras 15 años de litigio.

El ahora representante del líder venezolano tiene 35 años de experiencia en defensa penal y ha llevado principalmente casos de seguridad nacional, espionaje y delitos financieros.

Por su parte, la cónyuge de Maduro eligió a Mark E. Donnelly, quien tiene más de 20 años de experiencia, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos y en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, antes de dedicarse al sector privado.