Maduro desmiente segunda conversación con Trump

Maduro desmiente segunda conversación con Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 22:51:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Caracas, Venezuela, a 1 de enero 2026.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en una entrevista que solo ha tenido una conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien comentó hace días que hubo otra llamada poco fructífera recientemente.

Dichas palabras las dijo al intelectual franco-español Ignacio Ramonet.

Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca. Y yo estaba en el Palacio Miraflores”, dijo el líder chavista.

Además, el mandatario venezolano expresó que su llamada telefónica fue “muy respetuosa” y duró “10 minutos”.

“Lo primero que me dijo -fue-: ‘Mr. President Maduro’. Y yo le dije: ‘Mr. President, Donald Trump'”, contó Maduro.

Noventa Grados
Más información de la categoria
 Conductor baleado al volante logra huir y pedir auxilio en Morelia, Michoacán
Balas rompen la noche en Zamora, Michoacán: ultiman a motociclista en pleno corazón de la ciudad
Se incendia escuela en Guanajuato; señalan que sería por uso de pirotecnia
Cae trailero que viajaba con 400 kilos de estupefaciente ocultos entre filetes congelados, en Sonora: Le dictan prisión preventiva
Más información de la categoria
Sheinbaum deroga decreto de AMLO que permitía regularización de "autos chocolate"
Aseguran arsenal, rifles de alto poder y autos blindados en Culiacán, Sinaloa
Mil 900 disparos y 30 personas para matar a un hombre: uno de los mayores ataques en la historia de Guadalajara y peligrosa postal de México 
Ultiman a tiros a trabajador de la construcción en Jacona, Michoacán 
Comentarios