Maduro desmiente segunda conversación con Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 22:51:25

Caracas, Venezuela, a 1 de enero 2026.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en una entrevista que solo ha tenido una conversación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien comentó hace días que hubo otra llamada poco fructífera recientemente.

Dichas palabras las dijo al intelectual franco-español Ignacio Ramonet.

Ahí estuve viendo especulaciones sobre una segunda conversación. Nosotros hemos tenido una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca. Y yo estaba en el Palacio Miraflores”, dijo el líder chavista.

Además, el mandatario venezolano expresó que su llamada telefónica fue “muy respetuosa” y duró “10 minutos”.

“Lo primero que me dijo -fue-: ‘Mr. President Maduro’. Y yo le dije: ‘Mr. President, Donald Trump'”, contó Maduro.