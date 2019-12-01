Madre protege a su hija con su cuerpo durante un ataque aéreo en Ucrania; el momento queda grabado en video

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 13:10:17

Sumi, Ucrania a 12 de julio de 2026.- Un video captado durante un ataque aéreo en la ciudad de Sumi ha dado la vuelta al mundo al mostrar el instante en que una madre utiliza su cuerpo para resguardar a su hija mientras se registraba un bombardeo.

Las imágenes muestran a varias personas caminando y descansando en una zona pública cuando, de manera repentina, se escucha una fuerte explosión. El impacto provoca que quienes se encontraban en el lugar busquen refugio de inmediato para protegerse de los escombros y la onda expansiva.

En medio del caos, la mujer toma a la menor, la recuesta en el suelo detrás de una banca y se coloca sobre ella para cubrirla del peligro. Tras varios segundos, cuando el estruendo disminuye, carga a la niña y ambas se alejan rápidamente del sitio.

La escena ha generado miles de reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron la rápida reacción de la madre y el riesgo que enfrentan diariamente los civiles en las zonas afectadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El ataque forma parte de una serie de bombardeos reportados en territorio ucraniano, donde las autoridades mantienen alertas ante el incremento de las ofensivas en áreas urbanas.