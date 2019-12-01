París, Francia, a 18 de octubre de 2026.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que las autoridades podrán prohibir determinadas concentraciones cuando lo consideren necesario, luego de los disturbios, saqueos e incendios registrados durante las protestas contra el encarecimiento de la vida en distintas ciudades del país.

En un mensaje televisado este domingo, el mandatario condenó los actos vandálicos y advirtió que las personas responsables de los daños a comercios y edificios públicos deberán enfrentar las consecuencias legales. Asimismo, instruyó revisar si existieron fallas en los servicios de inteligencia o en la preparación de los cuerpos policiales para atender las movilizaciones.

Macron también pidió que las autoridades regionales trabajen en coordinación con los alcaldes para reforzar la seguridad y proteger los espacios públicos y establecimientos comerciales. Sin embargo, reconoció que las inconformidades por el aumento de los combustibles y el costo de vida son legítimas, por lo que llamó a diferenciar las manifestaciones pacíficas de los actos violentos.

Las movilizaciones del sábado reunieron entre 550 mil personas, de acuerdo con las autoridades, y más de 800 mil, según los organizadores. Durante la jornada se reportaron enfrentamientos, vehículos incendiados, establecimientos saqueados y ataques contra edificios gubernamentales, entre ellos el ayuntamiento de Limoges, que fue incendiado.

Ante la magnitud de los hechos, el presidente francés también solicitó transparencia sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. Además, planteó reunir esta semana a estudiantes, docentes, legisladores, sindicatos y representantes empresariales para discutir propuestas que permitan atender las causas del descontento social.