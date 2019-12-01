Localizan sin vida a madre e hija tras posible ataque de oso en Canadá

Bella Coola, Canadá, 4 de noviembre de 2026.- Una madre y su hija fueron encontradas sin vida en una zona boscosa del oeste de Canadá, luego de desaparecer durante un paseo cerca de su domicilio. Las autoridades investigan si ambas fueron víctimas de un ataque de oso grizzly.

De acuerdo con medios canadienses, las dos mujeres salieron a caminar el domingo 1 de noviembre, cerca de la localidad de Bella Coola, en la provincia de Columbia Británica. Al no regresar a casa, comenzó su búsqueda.

El primer cuerpo fue localizado el lunes 2 de noviembre, mientras que la segunda víctima fue encontrada un día después. La noticia fue confirmada por los servicios provinciales encargados de proteger la vida silvestre, que informaron sobre el hallazgo de una persona más tras un presunto ataque de un oso grizzly.

Las autoridades señalaron que todavía no se ha determinado si uno o varios osos participaron en el incidente, también informaron que un oso fue capturado y que si se confirma que estuvo involucrado en el ataque, será sacrificado.

Los osos grizzly suelen aumentar su actividad durante esta temporada, ya que buscan acumular reservas de grasa antes de la hibernación. Estos animales pueden superar los 500 kilogramos de peso, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.