Localizan con vida a familia que llevaba una semana a la deriva en el océano Pacífico occidental

Chuuk, Micronesia, a 7 de abril de 2026.- Tras permanecer una semana a la deriva en el océano Pacífico occidental, una familia integrada por tres personas fue localizada con vida y rescatada por un buque de la Guardia Costera de Estados Unidos, informaron autoridades de ese país.

De acuerdo con el reporte oficial, los dos hombres y una mujer habían zarpado el pasado 30 de marzo desde una isla del archipiélago de los Estados Federados de Micronesia a bordo de una pequeña embarcación, con la intención de realizar un trayecto corto. Sin embargo, una falla en el motor impidió que llegaran a su destino, lo que activó una alerta por su desaparición.

La búsqueda se inició el domingo, luego de que autoridades de Micronesia notificaran la situación a la tripulación del guardacostas Midgett. A partir de ese momento, se desplegó un operativo que cubrió unas 14 mil millas náuticas cuadradas en condiciones complicadas, con fuerte oleaje que alcanzaba hasta tres metros de altura, según detalló la Guardia Costera en un comunicado.

Fue durante la madrugada del lunes cuando los tres tripulantes fueron finalmente ubicados en altamar. Posteriormente, fueron rescatados y trasladados de manera segura al estado de Chuuk, en Micronesia.

El capitán Brian Whisler, al mando del Midgett, destacó que su equipo cuenta con la preparación necesaria para enfrentar este tipo de emergencias. En tanto, el teniente comandante Derek Wallin señaló que la cercanía del buque con la zona donde se extravió la embarcación resultó determinante, pues, de lo contrario, el operativo habría requerido más tiempo y recursos, “un tiempo que las tres personas desaparecidas tal vez no habrían tenido”.