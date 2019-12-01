Localizan accidentado el avión que habían reportado como desaparecido en Colombia; no hay sobrevivientes

Localizan accidentado el avión que habían reportado como desaparecido en Colombia; no hay sobrevivientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 22:36:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Bogotá, Colombia, a 28 de enero de 2026.- Un avión con 15 personas a bordo, reportado como desaparecido este miércoles mientras realizaba un vuelo entre dos ciudades del noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, fue localizado siniestrado y sin sobrevivientes, informaron una fuente de la Fuerza Aeroespacial y medios locales.

La aeronave, un bimotor Beechcraft 1900 de la aerolínea estatal Satena, cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, según confirmaron la compañía aérea y la Aeronáutica Civil.

El vuelo, con una duración estimada de 23 minutos, perdió comunicación con los controladores poco antes de aterrizar, alrededor del mediodía.

“No hay sobrevivientes”, confirmó un funcionario de la Aeronáutica Civil Colombiana. Tras el reporte, el gobierno desplegó unidades de la Fuerza Aérea para ubicar la aeronave y recuperar los cuerpos en la zona del accidente, un área montañosa de difícil acceso.

Entre las víctimas se encuentra el congresista Diógenes Quintero, del Partido de la U, que lamentó su fallecimiento mediante un comunicado. También viajaba Carlos Salcedo, candidato a las elecciones legislativas de marzo, de acuerdo con fuentes políticas y del Congreso.

La región donde ocurrió el siniestro se caracteriza por su geografía montañosa, la presencia de cultivos de hoja de coca y la operación de grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece mujer tras ser atropellada por un motociclista en Tarímbaro, Michoacán; hay una herida
Clausuran sucursal bancaria de Inbursa en Torreón, Coahuila; se encontró a empleados consumiendo bebidas alcohólicas
Saqueo millonario al agua de Copándaro, Michoacán: Cae exalcalde y exdirectora por presunto desvío de 6.4 millones de pesos
Fuerte operativo estatal tras masacre en torneo de fútbol en Salamanca; detienen a tres presuntos implicados
Más información de la categoria
Desde penal de máxima seguridad, “El Bótox” es acusado del homicidio de Bernardo Bravo, el crimen que enlutó a los limoneros de Michoacán
Secuestrados frente a su hijo y hallados calcinados en Guanajuato: el final trágico de Damaris y Raúl, comerciantes de Puruándiro, Michoacán 
Detienen en Morelia, Michoacán a grafitero conocido como “Spaguetti”
Cinco casos de gusano barrenador en Michoacán, reconoce Sader
Comentarios