Localizan accidentado el avión que habían reportado como desaparecido en Colombia; no hay sobrevivientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 22:36:40

Bogotá, Colombia, a 28 de enero de 2026.- Un avión con 15 personas a bordo, reportado como desaparecido este miércoles mientras realizaba un vuelo entre dos ciudades del noreste de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, fue localizado siniestrado y sin sobrevivientes, informaron una fuente de la Fuerza Aeroespacial y medios locales.

La aeronave, un bimotor Beechcraft 1900 de la aerolínea estatal Satena, cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, según confirmaron la compañía aérea y la Aeronáutica Civil.

El vuelo, con una duración estimada de 23 minutos, perdió comunicación con los controladores poco antes de aterrizar, alrededor del mediodía.

“No hay sobrevivientes”, confirmó un funcionario de la Aeronáutica Civil Colombiana. Tras el reporte, el gobierno desplegó unidades de la Fuerza Aérea para ubicar la aeronave y recuperar los cuerpos en la zona del accidente, un área montañosa de difícil acceso.

Entre las víctimas se encuentra el congresista Diógenes Quintero, del Partido de la U, que lamentó su fallecimiento mediante un comunicado. También viajaba Carlos Salcedo, candidato a las elecciones legislativas de marzo, de acuerdo con fuentes políticas y del Congreso.

La región donde ocurrió el siniestro se caracteriza por su geografía montañosa, la presencia de cultivos de hoja de coca y la operación de grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC.