Lluvias inundan miles de tiendas de campaña en Gaza; familias pierden sus pertenencias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 19:36:34

Gaza, Palestina, 7 de noviembre de 2026.- Las fuertes lluvias registradas este sábado en la Franja de Gaza inundaron alrededor de 70 mil tiendas de campaña en las que viven familias desplazadas, muchas de las cuales perdieron colchones, cobijas y otros objetos.

De acuerdo con autoridades locales, las lluvias afectaron a miles de personas que tuvieron que abandonar sus hogares y ahora enfrentan dificultades para encontrar un lugar seguro donde resguardarse.

La Defensa Civil informó que recibió cerca de mil 500 llamadas de auxilio en un periodo de 10 horas. En algunas zonas, el agua entró a las tiendas de campaña y alcanzó hasta 40 centímetros de altura.

La situación también preocupa a quienes viven en edificios dañados por los bombardeos, ya que las lluvias y los fuertes vientos aumentan el riesgo de que se derrumben. En una zona del centro de Gaza, una parte de un edificio se vino abajo y sus habitantes tuvieron que salir del lugar.

Además de perder sus pocas pertenencias, las familias afectadas ahora deben enfrentar las bajas temperaturas sin suficientes cobijas ni lugares adecuados para protegerse de la lluvia y el frío.