Llegará el portaaviones más grande del mundo a Israel; en medio de tensión con Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 11:56:30

Tel Aviv, Israel, a 27 de febrero 2026.- El portaaviones USS Gerald R. Ford, de la Armada estadounidense llegará junto a su grupo de escolta a la costa norte de Israel como parte del despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Medio, ante la posibilidad de un ataque contra Irán.

De acuerdo con el diario The Times of Israel, el buque de guerra más grande del mundo partió ayer de la isla griega de Creta tras una escala de abastecimiento en una base naval estadounidense.

Se espera que el navío atraque en la zona de Haifa, ciudad norteña con el mayor puerto y una de las bases navales más importantes del país.

Además, el canal israelí 12 informó del aterrizaje de una veintena de aviones estadounidenses de reabastecimiento en el aeropuerto de Ben Gurión durante la madrugada del 27 de febrero 2026.

Dichas aeronaves se suman a la docena de cazas F-22 del Ejército de Estados Unidos que aterrizaron este martes en Israel.

Cabe señalar que el USS Gerald R. Ford es el segundo portaaviones en ser enviado a la región después del USS Abraham Lincoln, que llegó al Golfo Pérsico con sus tres buques escolta a principios de este año.