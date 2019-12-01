Líder criminal se declara culpable de incidente que dejó 53 migrantes muertos en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 08:20:45

Austin, Texas, Estados Unidos, a 3 de julio 2026.- Rigoberto Ramón Miranda Orozco, señalado como el líder de una banda de tráfico de personas en Guatemala, se declaró culpable varios cargos por conspiración para introducir ilegalmente a inmigrantes a Estados Unidos con resultado de muerte.

Lo anterior por sus acciones que derivaron en el incidente de contrabando de migrantes más mortífero en la historia de Estados Unidos, en el cual perdieron la vida 53 personas indocumentadas, en San Antonio, Texas.

Cabe recordar que la tragedia sucedió en 2022, cuando 66 migrantes fueron traficados en un camión sin ventilación desde México hasta Estados Unidos, mientras la temperatura promedio era de 38 grados Celsius.

Según la información oficial, 48 extranjeros fallecieron en el trayecto, mientras que cinco migrantes murieron tras ser trasladados a hospitales locales.

En ese sentido, ante un juez federal estadounidense, Miranda Orozco admitió haber organizado el transporte y el alojamiento de varios inmigrantes en Guatemala, México y Estados Unidos.

El ciudadano guatemalteco fue detenido en su país en 2024 y después fue extraditado a EEUU.

La audiencia de sentencia del traficante está programada para el 8 de octubre y enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.