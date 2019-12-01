Liberan bajo fianza a agente de ICE acusado de atropellar a mexicano en Houston

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 16:29:12

Houston, Texas, a 2 de noviembre de 2026.- El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, Mario Alberto Morales, obtuvo su libertad bajo fianza luego de entregarse ante un tribunal del condado de Harris, en Houston, Texas, donde enfrenta cargos por presuntamente atropellar de manera intencional al mexicano Miguel Parra Hernández durante un operativo migratorio.

Morales, de 33 años, fue acusado formalmente de agresión agravada con un arma mortal, delito considerado de segundo grado en Texas, luego de que un gran jurado analizara testimonios y grabaciones relacionadas con el incidente ocurrido el pasado 10 de octubre.

De acuerdo con las investigaciones, el agente habría dirigido una camioneta sin distintivos contra Parra Hernández, trabajador de la construcción de 48 años, quien terminó con lesiones graves en ambas piernas después de que el vehículo le pasara por encima.

Tras presentarse ante las autoridades este lunes, el juez Matthew Peneguy estableció una fianza de 30 mil dólares y ordenó al acusado abstenerse de tener contacto con las víctimas y los testigos del caso. La Fiscalía había solicitado que el monto fuera de 75 mil dólares.

El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, señaló que, en caso de ser declarado culpable, Morales podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.

Por su parte, el mexicano Miguel Parra Hernández resultó gravemente lesionado durante el incidente, mientras que las autoridades continúan con el proceso judicial para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.