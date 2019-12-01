Líbano reporta más de mil muertos desde inicio de ofensiva israelí en su territorio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 13:18:36

Beirut, Líbano, a 19 de marzo 2026.- El Ministerio de Salud de Líbano informó que se han confirmado al menos 968 personas sin vida desde el pasado 2 de marzo, día del inicio de los ataques israelíes en su territorio, aunque indicaron que esperan que haya cientos de cadáveres atrapados bajo los escombros, por lo que calculan más de mil víctimas mortales.

Asimismo, indicaron que el último dato que se tiene es que entre los muertos se encuentran 116 niños y 77 mujeres, y entre los lesionados figuran 356 menores y 403 féminas.

Por otro lado, en el tema de heridos, las autoridades sanitarias contabilizaron al menos 2 mil 432 personas lesionadas.

Además, el Ministerio indicó que tan solo el pasado 18 de marzo los bombardeos israelíes dejaron 56 fallecidos y 211 heridos.

El 2 de marzo, el Estado judío intensificó sus operaciones militares contra Líbano con ataques aéreos dirigidos a los suburbios del sur de Beirut, así como a regiones del sur y el este del país. Días después lanzó una incursión terrestre limitada a zonas fronterizas.