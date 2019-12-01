Líbano reporta más de mil muertos desde inicio de ofensiva israelí en su territorio

Líbano reporta más de mil muertos desde inicio de ofensiva israelí en su territorio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 13:18:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Beirut, Líbano, a 19 de marzo 2026.- El Ministerio de Salud de Líbano informó que se han confirmado al menos 968 personas sin vida desde el pasado 2 de marzo, día del inicio de los ataques israelíes en su territorio, aunque indicaron que esperan que haya cientos de cadáveres atrapados bajo los escombros, por lo que calculan más de mil víctimas mortales.

Asimismo, indicaron que el último dato que se tiene es que entre los muertos se encuentran  116 niños y 77 mujeres, y entre los lesionados figuran 356 menores y 403 féminas.

Por otro lado, en el tema de heridos, las autoridades sanitarias contabilizaron al menos 2 mil 432 personas lesionadas.

Además, el Ministerio indicó que tan solo el pasado 18 de marzo los bombardeos israelíes dejaron 56 fallecidos y 211 heridos.

El 2 de marzo, el Estado judío intensificó sus operaciones militares contra Líbano con ataques aéreos dirigidos a los suburbios del sur de Beirut, así como a regiones del sur y el este del país. Días después lanzó una incursión terrestre limitada a zonas fronterizas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden en Apatzingán, Michoacán, a prófugo de la justicia norteamericana 
Cae “El Patas” en operativo militar; es presunto integrante de facción criminal sinaloense
Impulsa la FGE capacitación a municipios para fortalecer atención a víctimas y canalización de denuncias
Presunta homcida de su ex pareja, en Apatzingán, Michoacán, es detenida en San Luis Potosí
Más información de la categoria
Cae “El Patas” en operativo militar; es presunto integrante de facción criminal sinaloense
Fallece joven mexicano en custodia de ICE; suman 42 muertes en centros de retención en gobierno de Trump
Confirman detención y liberación de la hija del "Mayo" Zambada en operativo en Sinaloa; hubo 11 abatidos y un detenido
Riña en secundaria de Celaya, Guanajuato, deja un alumno lesionado en su cabeza con arma blanca
Comentarios